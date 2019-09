Breath of the Wild: scoperto un nuovo metodo per fare speedrun

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un gioco mastodontico e ancora oggi vengono scoperti nuovi metodi unici per viaggiare o pescare!

La maggior parte dei videogiocatori tendono a completare un gioco, fino a sentirsi soddisfatti dell’esperienza, per poi passare a quello successivo. Altri, invece, si “accontentano” di portare a termine un’opera, ma vogliono provare a superare vari tipi di sfide non pensati dagli sviluppatori: una delle più comuni è la speedrun, ovvero completare il gioco nel minor tempo possibile (per lo più senza dedicarsi a ciò che è secondario e non obbligatorio). The Legend of Zelda Breath of the Wild, per quanto rilasciato da vari anni, è ancora uno dei più studiati, in questo senso.

Di recente, ad esempio, è stato scoperto un nuovo metodo per spostarsi nella mappa con grande rapidità. Precedentemente, gli speedrunner tendevano a sfruttare lo statis per bloccare un oggetto, applicare una forza nella giusta direzione, e poi posizionarsi di fronte all’oggetto per farsi lanciare. Questo metodo, però, richiede un tempo di preparazione e un oggetto adeguato.

Ora, invece, gli speedrunner si sono resi conto che possono usare due bombe per attivare una reazione a catena, sfruttando anche il rallentamento del tempo attivabile mirando con l’arco mentre si è a mezz’aria. Come potete vedere nel video qui sopra, si tratta di un metodo estremamente efficace sopratutto perché non richiede alcuna preparazione e non richiede un oggetto da usare come “trampolino”. È sufficiente un’altezza adeguata per dare il via al rallentamento del tempo.

Non si tratta dell’unica recente scoperta legata al gioco; ad esempio, è stato svelato che il fischio per richiamare il cavallo può essere usato per far fuggire i pesci: facendolo in mezzo all’acqua (stando sopra un blocco di ghiaccio), in direzione di una spiaggia, è possibile far spiaggiare i pesci e “pescarli” con estrema facilità. Diteci, state ancora giocando a Breath of the Wild?