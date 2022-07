Dopo il recente rinvio da parte di Nintendo del sequel, uno speedrunner di Breath of the Wild ha realizzato un nuovo record completando tutti i 120 santuari senza usare una singola runa della Sheikah Slate. L’impresa mostra una enorme conoscenza del titolo e, allo stesso tempo, una notevole intraprendenza da parte dello streamer che l’ha realizzata.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Come riporta Eurogamer, infatti, Limcube, speedrunner di Breath of the Wild, ha trasmesso in streaming tutte le 28 ore della sua impresa condensandola poi in un video di mezz’ora nel quale sono mostrati gli highlights della run. Limcube ha utilizzato una varietà di metodi e trucchetti conosciuti per completare la maggior parte dei santuari ma si è, inevitabilmente, ritrovato a dover sperimentare e improvvisare. Alcuni dei santuari più difficili da terminare senza rune richiedevano l’uso di un noto trucco chiamato Shrine Coordinate Warp (SCW), che secondo Limcube consente di sfruttare il filmato in cui Link entra in un santuario, per trasportarsi in un altro. Lo streamer ha anche usato una combinazione di SCW e quello che è noto come pause buffering, per entrare in un paio di santuari che altrimenti non sarebbero stati accessibili senza le rune.

Tuttavia, Limcube si è trovato in difficoltà una volta raggiunti gli ultimi santuari. Questi, infatti, non si possono superare sfruttando SCW e mettendo in pausa il buffering allo stesso tempo. A questo punto, è stato fondamentale l’aiuto della community che ha svelato un ulteriore trucco. Esso implica l’uso di SCW, pause buffering e un Korok che si trova vicino al santuario di Shoqa Tatone, e apparentemente ha introdotto un nuovo trucco per l’intera comunità di speedrunner dell’ultimo capitolo della serie Zelda.

Nella lunga, lunga attesa per Breath of the Wild 2, contenuti come questi riescono ancora a tener vivo il gioco originale. Eppure, non importa quante nuove scoperte vengano fatte, sembra che una quantità infinita di segreti sia ancora in attesa di essere svelata.