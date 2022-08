Breath of the Wild è stato lanciato nel 2017 e ha portato il genere open world a nuovi livelli con il suo enorme mondo di gioco. Il titolo ha colpito per la capacità di fare qualsiasi cosa in qualsiasi ordine e per l’enorme senso di libertà concesso al giocatore. Un fan di Zelda, tuttavia, ha deciso di intraprendere un’impresa imponente: creare il mondo di Hyrule all’interno di Minecraft.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Minecraft è uscito da oltre un decennio ormai ma continua ad essere giocato da moltissimi utenti, i quali non smettono di creare contenuti interessanti. Un fan di Zelda, su YouTube, sta affrontando un progetto decisamente impegnativo che lo porterà a creare l’intero mondo di Breath of the Wild all’interno del gioco. Tra l’altro, questa non è la prima volta che il modder tenta un progetto così grande.

L’utente di YouTube Grazzly ha pubblicato un video sulla piattaforma dei suoi progressi cinque mesi fa ma, inizialmente, non ha riscosso particolare successo. Tuttavia, le visualizzazioni si sono recentemente impennate e il video ha superato il mezzo milione di visualizzazioni. Tuttavia, dopo quell’aggiornamento, il modder non ha più mostrato nulla e, addirittura, ha rinunciato temporaneamente alla sua realizzazione. Questo fino ad agosto, quando sul canale YouTube è apparso un nuovo video contenente ulteriori migliorie. Nel video, Grazzly afferma anche di aver dovuto ricominciare l’intero progetto dopo aver capito che non c’era abbastanza spazio per Kakariko Village e Hateno Village nella prima versione. Nella prima parte del video che ha pubblicato, infatti, Grazzly ha scansionato l’intera mappa di Hyrule. Tuttavia, la mappa da lui creata non era sufficientemente vasta per contenere l’intero mondo di gioco.

La realizzazione di questo progetto, probabilmente, richiederà ancora molto tempo al modder. Il mondo di Breath of the Wild mancante nell’ultimo aggiornamento è ancora piuttosto vasto e realizzarlo sarà tutt’altro che semplice. Inoltre, gli sviluppatori proseguiranno l’esplorazione di Hyrule anche nel sequel recentemente annunciato, dunque potrebbe essere in arrivo ulteriore materiale per Grazzly.