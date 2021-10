Bright Memory Infinite, l’FPS dalla grafica folle ha una data ed è imminente

Rilasciato da Playsim e FYQD Studio nel 2019 tra lo stupore di tutti per la sua potenza grafica, Bright Memory Infinite sta per arrivare adesso su PC con il supporto del Ray Tracing. La data di rilascio è più imminente di quanto si possa pensare: 11 novembre 2021.

Bright Memory Infinite è un accattivante FPS dall’azione frenetica e dalla grafica spacca-mascella dove il giocatore può combinare un’ampia varietà di abilità e competenze per scatenare una furia di combo devastanti. Il gioco era stato rilasciato su PC già lo scorso marzo 2020 nella sua versione base (recensione qui), ma ora con Infinite l’esperienza di gioco sarà ancora più soddisfacente. La storia ha il suo corso in un vicino futuro, nel 2036, durante la formazione di uno strano fenomeno nei cieli in giro per il mondo, qualcosa di paranormale e alieno a cui gli scienziati non riescono a dare una risposta. Presto si scoprirà che questi strani avvenimenti sono collegati a un antico mistero, una storia sconosciuta di due mondi paralleli.

La caratteristica all’occhielo del gameplay di Bright Memory Infinite è sicuramente il sistema di combo che permette di personalizzare l’esperienza di combattimento secondo i gusti del giocatore, sperimentando tra diversi set di abilità. Il tutto è caratterizzato da una grafica che al massimo della sua potenza può donare scene action fluide e frenetiche: tra fendenti di spada che affettano orde di nemici, respingimenti acrobatici di proiettili le scene che si presenteranno in gioco saranno davvero divertenti e spettacolari.

Anche le armi possono essere personalizzate dal giocatore con una varietà di diversi tipi di munizioni: bombe incendiarie, granate appiccicose, missili e tanto altro è messo a disposizione del giocatore per caratterizzare sempre di più i suoi combattimenti. Tra i requisiti minimi e consigliati, consultabili sulla pagina Steam del gioco, sono incluse come GPU la Nvidia GTX 960 e la GTX 1060. Gli sviluppatori comunque consigliano di avvalersi del Ray Tracing a partire da una RTX 3060.