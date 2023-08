Da quando il primo volume della Metal Gear Solid: Master Collection è stato annunciato, l’interesse verso questa operazione nostalgia di konami si è fatto via via sempre più grande. Fra voci di corridoio che già sostengono che il secondo volume conterrà il tanto bramato Metal Gear Solid 4, e indiscrezioni che ne hanno svelato i contenuti aggiuntivi mesi prima del lancio, le avventure di Snake hanno cominciato a spopolare, nuovamente, in giro per il web.

Ora, però, alcune brutte notizie vengono confermate da chi ha avuto mododi provare in anteprima la Master Collection. Pare, infatti, che tutti i giochi presenti all interno della raccolta antologica, gireranno a una risoluzione di soli 720p. La conferma è arrivata prima da un autore di NintendoLife, il quale ha provato la collection su Switch dove una tale risoluzione sarebbe comprensibile, e in seguito da una mail di Konami, la quale ha confermato la risoluzione anche per le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Se tutto questo non bastasse, è emerso che le versioni dei giochi presenti nella Metal Gear Solid: Master Collection, sono dei semplici porting delle versioni rilasciate all’intenro della precedente HD collection. Come ciliegina sulla torta, infine, è stato confermato che tutti i giochi gireranno su Nintendo Switch a 30 fps, proponendo, quindi, un framerate dimezzato rispetto alle versioni uscite per PlayStation 3 e Xbox 360.

Insomma, pare che ci troveremo di nuovo fra le mani una raccolta di porting fatti con pochissimo sforzo e pensati per fare cassa. L’unico aspetto positivo, se così possiamo definirlo, è che le versioni per PlayStation xbox e PC puntano a offrire i giochi in una veste identica a quella della HD Collection, garantendo per lo meno i 60fps a un serie di titoli che avrebbero meritato un trattamento molto più decoroso, vista l’estrema importanza che ricoprono all’intenro della stori videoludica.