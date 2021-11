Brutte notizie per i giocatori Xbox: rimandata una delle prossime esclusive

Domani è un giorno molto importante per i giocatori Xbox, dato che sarà il day one di una delle esclusive di punta della divisione gaming di Microsoft; ovvero Forza Horizon 5. Tutto il 2021 non è stato ricco di grandi esclusive per i possessori di Series X|S, ma finalmente qualcosa sta cominciando ad uscire. All’orizzonte si intravedono grandi titoli, ma purtroppo non tutti arriveranno secondo il giusto ruolino di marcia.

Tra le esclusive Microsoft più interessanti in arrivo c’è senza subbio anche Scorn, un titolo horror in prima persona dalle atmosfere molto uniche. Il titolo di Ebb Software prende grande spunto dalle opere orrorifiche di due maestri del genere come H. R. Giger and Zdzisław Beksiński, portando delle atmosfere lugubri e terrorizzanti in un titolo in prima persona che ha saputo incuriosire molti appassionati del genere fin dai primi annunci.

Ad oggi, però, arriva la notizia che nessuno sperava di sentire, dato che Scorn è stato rinviato dal team di sviluppo. Il titolo era atteso per la fine di quest’anno, ma la mancanza di comunicazione e di segnali di vita da parte di Ebb Software ha fatto preoccupare i fan in attesa. L’annuncio del rinvio è arrivato qualche ora fa, con il team di sviluppo che ha voluto sottolineare come il proprio titolo di debutto è ora atteso per un generico 2022.

Non è chiaro in che momento preciso del 2022 vedrà la luce Scorn, ma siamo sicuri che questo tempo extra possa giovare ad una delle esclusive Xbox più interessanti in arrivo. Ricordiamo che, esattamente come tutti i titoli esclusivi Microsoft, anche Scorn sarà disponibile fin dal day one all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.