Bully 2 sarà davvero annunciato a breve? Tutta la verità dietro l’ultimo rumor

Bully 2 è un po’ l’oggetto del desiderio di tutti i fan dei giochi Rockstar Games. Puntualmente emergono sempre nuovi leak o rumor, che non vengono mai confermati. L’ultimo però è stato decisamente clamoroso, visto che ha coinvolto un senior associate editor di Game Informer e altre personalità che ruotano attorno al giornalismo videoludico.

Andiamo con ordine: dopo i The Game Awards 2021, alcuni insider e leaker avevano parlato di come Rockstar Games avrebbe dovuto sfruttare il palco della kermesse per annunciare appunto Bully 2. Ad alimentare questa informazione è stato un tweet di Blake Hester, Senior Associate Editor di Game Informer, che aveva dichiarato di avere novità in merito, allegando un tweet con il logo del franchise accompagnato dalla didascalia “new story coming 2 you soon”. E in tanti, quel “2” al posto di “too” aveva fatto presuppore che sì, alla fine il gioco sarebbe stato annunciato per davvero. Ma è davvero così?

Sfortunatamente, Hester ha dovuto smentire e ritrattare dopo qualche giorno. Nelle ultime ore, infatti, Hester ha dichiarato che non sa assolutamente nulla del gioco. “Mi stavo riferendo ad un nuovo artioclo, che andrà online nel corso delle prossime settimane”, ha dichiarato Hester su Twitter. “Vi chiedo scusa se per caso avete frainteso il tutto, è stato leggermente ingenuo annunciare così il nuovo articolo a cui sto lavorando dal 2020”. Il contenuto di questo articolo però è ancora tenuto nascosto: saranno retroscena sullo sviluppo? Oppure sarà un’ennesima conferma alla cancellazione del progetto, che secondo vecchie voci di corridoio sarebbe avvenuta in favore di altri progetti?

Insomma, neanche questa volta ci siamo. Bully 2 continuerà, con molta probabilità, a rimanere un desiderio nascosto di tanti fan che hanno amato il primo, indimenticabile capitolo. Certo, siamo sempre pronti a sorprese made in Rockstar Games, ma al momento vi consigliamo di non continuare a sperare in un reveal a breve.