Bungie cerca un art director per sviluppare il prossimo titolo inedito

Nel 2019 Bungie, sviluppatore delle serie Halo prima e Destiny negli anni recenti, si era separata dal publisher Activision, tornando ad essere un team indipendente. Mentre prosegue il supporto alla serie di fps ad ambientazione sci-fi, Destiny, il team sta lavorando anche a un nuovo titolo inedito che sicuramente non vedremo a breve. La conferma arriva da un annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale per assumere un art director che sovrintenda il nuovo progetto.

Il compito richiesto alla figura descritta come Incubation Art Director sarà «definire lo stile visuale di nuova IP di Bungie e lavorare su tutti gli aspetti artistici per traghettare il progetto dalla fase di semplice prototipo sino allo sviluppo vero e proprio». Insieme ai compiti del nuovo art director, l’annuncio di lavoro fornisce anche qualche (vago) indizio sulle caratteristiche che potrebbe avere il titolo di Bungie che vedremo nei prossimi anni.

Destiny 2 (2017)

Il primo indizio è relativo al fatto che potrebbe trattarsi di un gioco online dato che nell’annuncio si parla di «titoli in grado di creare una forte collaborazione tra i giocatori per dare vita a community particolarmente attive». Inoltre si fa riferimento ad «atmosfere da commedia popolate da personaggi simpatici e stravaganti».

In particolare, se questo ultimo aspetto dovesse essere effettivamente implementato nel gioco, ci si troverebbe davanti a un titolo dalle atmosfere ben diverse da quelle tipiche dei titoli Bungie. E non è neanche detto che l’ambientazione possa essere ancora una volta in stile sci-fi. Questo nuovo progetto, inoltre, potrebbe correre in parallelo con un possibile Destiny 3 ma i tempi dovrebbero comunque essere lunghi. In un’intervista rilasciata nell’ottobre 2019 a IGN, il CEO di Bungie Pete Parsons aveva infatti espresso l’intenzione di voler portare avanti Destiny almeno sino al 2025 e diventare, entro quell’anno, un’azienda multi-franchise.