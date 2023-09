Jim Ryan, il capo di Sony Interactive Entertainment, ha rilasciato alcune dichiarazioni che mettono a confronto l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, con quella di Bungie da parte di Sony. Queste osservazioni emergono dai documenti trapelati durante il processofra la Federal Trade Commission (FTC) e Microsoft.

Ryan ha sottolineato che Sony conosce molto bene Activision e li considera uno dei loro principali partner. Sulla base di questa conoscenza, Jim Ryan ha fatto notare che, in termini puramente economici e di distribuzione del capitale, l’acquisizione di Bungie da parte di Sony per 3,6 miliardi di dollari sembra avere un valore ben maggiore rispetto ai circa 70 miliardi di dollari che Microsoft ha pianificato di spendere per l’acquisizione completa di Activision, Blizzard e King.

Tuttavia, ha anche menzionato che questo confronto non tiene conto di altri fattori, non meglio specificati, e, soprattutto, del valore specifico di ciascuna transazione.

La battaglia legale tra FTC e Microsoft ha riguardato l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che è stata approvata nel luglio di quest’anno. Questa storica acquisizione, capace di rendere persino meno importante quella effettuata da Microsoft nei confronti del gruppo Zenimax, ha sollevato importanti questioni sull’industria dei videogiochi e sulle acquisizioni da parte di grandi aziende, soprattutto alla luce del crescente interesse per i servizi in abbonamento come il Game Pass di Microsoft.

In definitiva, Jim Ryan ha messo in discussione l’effettivo valore dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, sottolineando che ci sono molteplici fattori da considerare.

La discussione su quale sia l’investimento migliore è aperta, e il futuro dirà quale azienda avrà fatto la scelta più strategica ma al momento, con tutto il bene che vogliamo a Bungie per le importanti IP che ha rilasciato nel corso di oltre vent’anni di carriera, le parole di Jim Ryan ci sono sembrate, leggermente, fini a se stesse, mostrando una comunicazione poco accurata e pensata, prettamente, per mostrare che, in qualsiasi contesto, PlayStation sia comunque l’azienda leader del settore.