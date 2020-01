Bungie: Marcus Lehto lasciò la compagnia anche a causa del crunch

Mentre in questo momento Marcus Lehto si trovi attualmente al lavoro sulla propria nuova IP Disitegration. In passato lo sviluppatore ha lavorato all’interno di Bungie e sono in molti infatti ad accreditare proprio a Lehto di essere il padre di uno dei personaggi videoludici più iconici e amati di sempre: Master Chief.

In una recente intervista con la redazione di GameSpot, Lehto ha parlato delle ragioni che lo hanno allontanato da Bungie e dalla saga di Halo, portandolo a creare il proprio nuovo studio di sviluppo V1 Interactive. “Uno dei motivi per cui ho lasciato Bungie, nonché uno dei motivi per cui altre persone del settore si sono uniti a noi V1, è che in troppi di noi hanno visto il lato negativo dei periodi di crunch che si proseguivano per mesi e mesi. All’interno di V1 non vogliamo che si ripetano quelle situazioni.”

Lehto ha continuato l’intervista tenendo a chiarire che uno degli obiettivi principali di V1 è creare un’atmosfera di lavoro in cui “tutti sono intimamente coinvolti con ciò su cui stiamo lavorando, quindi c’è molta responsabilità sulle spalle di tutti”. Ma allo stesso tempo una delle priorità del team di sviluppo è quella di consentire al proprio personale di trascorrere del tempo a casa con le proprie famiglie.

Vi ricordiamo che Il nuovo gioco di Lehto, Disintegration, verrà lanciato in una data non ancora meglio specificata tra il primo e il secondo trimestre del 2020, ma una fase di beta aperta del gioco si aprirà la prossima settimana. Serve solo iscriversi dal sito ufficiale. Cosa pensate delle parole di Marcus Lehto sul suo passato in Bungie?