Nel corso delle ultime settimane PlayStation è stata protagonista in negativo sul web, a causa di alcune dichiarazioni del suo CEO Jim Ryan in merito all’aborto. Oltre agli utenti, ci ha pensato anche Bungie a gettare un po’ di benzina sul fuoco, con una presa di posizione decisamente forte.

Andiamo con ordine: nelle ultime settimane Ryan ha dichiarato che PlayStation non impedirà a nessuno di prendere posizioni anti abortiste. Una dichiarazione che ha sollevato un po’ di proteste, soprattutto quando Ted Price (presidente di Insomniac Games) ha rilanciato, specificando che non approverà nessun tipo di dichiarazione in merito ai diritti sulla riproduzione. Bungie, dal canto suo, ha deciso di schierarsi comunque, forte della sua posizione da indipendente.

“Lo ammetto, sono solo un community manager, ma sono sicuro di quello che sto per dire. Noi siamo e continueremo a essere Bungie. Non ci sarà mai niente che potrà impedirci di batterci per ciò che è giusto”, le parole del Community Manager di Bungie dichiarate in risposta a un utente che si chiedeva come le posizioni del team di sviluppo potessero cambiare dopo l’acquisizione di Sony, avvenuta nel corso degli ultimi mesi per un totale di 3 miliardi di Dollari. La posizione è stata poi confermata anche dal CEO del team di sviluppo Pete Parson, che ha dichiarato come il team continuerà comunque a rilasciare dichiarazioni in merito a temi politici importanti.

I admit, I’m just a CM in the grand scheme, but I’m confident in the following:

We are, and will continue to be, Bungie.

There will never be a “muzzle” big enough to stop us from standing up for what’s right.

— dmg04 (@A_dmg04) May 17, 2022