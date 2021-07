Bungie, rivelati tanti dettagli sul prossimo gioco

Il profilo Twitter DestinyNews+ fa notare un dettaglio molto interessante riguardo un annuncio lavorativo per il ruolo di Multiplayer Systems Designer in Bungie: esso cita non solo il prossimo gioco della software house dietro Destiny 2, ma rivela anche alcuni primi dettagli su quali sono le fondamenta ludiche del titolo. Scopriamo prima di tutto che si tratta di una IP del tutto nuova e che sarà fortemente incentrata sul comparto multiplayer PvP, portando Bungie ad affacciarsi sul mondo dell’esport.

Inoltre, viene fuori la volontà di continuare a pubblicare giochi free-to-play, proprio come ha fatto con Destiny 2, che negli ultimi anni è divenuto gratuito per tutti gli utenti. Di fatti, per la figura di Multiplayer Systems Designer sono richiesti alcuni requisiti molto specifici come avere esperienza nella realizzazione di aggiornamenti per giochi su più piattaforme o una forte familiarità con il mercato globale del gaming e con lo scenario del gioco competitivo e dell’esport.

Parliamo quindi di tutti dettagli che puntano verso un gioco free-to-play con una natura da game as a service, seguendo quindi la strada che sta attualmente percorrendo Destiny. Non ci sono altri dettagli in merito a questa IP, né sappiamo se sarà uno sparatutto, ad esempio. Già da molto tempo si fa menzione di questo nuovo titolo, sebbene soltanto adesso ne cominciamo ad avere i primi dettagli più concreti. Per il momento, Bungie non ha fatto annunci specifici in merito, e la pagina relativa all’annuncio lavorativo è stata anche cancellata.

NEW: Bungie's new unannounced IP/franchise to feature Competitive PvP Multiplayer with Esports landscape and mechanics "that provide strategic depth and opportunities for counterplay", according to a new job listing. ~ Strong familiarity with competitive gaming/esports landscape pic.twitter.com/SzYIpE3rZ2 — DestinyNews+ (@DestinyNewsCom) April 15, 2021

Il futuro del team di sviluppo sembra essere ben definito, seppur ancora avvolto nel mistero. È anche difficile dire in che modo si evolverà l’universo di Destiny 2, soprattutto ora che la presentazione della penultima espansione è alle porte e l’ultima ormai dietro l’angolo. Restiamo quindi in attesa di maggiori informazioni da parte di Bungie stessa, ma fino ad allora vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento.