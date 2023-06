Final Fantasy XVI è finalmente tra noi, con il day one del gioco fissato proprio ad oggi, e con tanti giocatori che, già dalle prime ore del mattino, avranno sicuramente già cominciato il loro viaggio nello splendido regno di Valisthea. Il gioco, del resto, come vi abbiamo già raccontato nel corso della nostra recensione, merita decisamente la vostra attenzione, e questo anche al netto di qualche leggero inciampo.

Ebbene, qualora non abbiate ancora acquistato la vostra copia, magari perché in attesa di scoprire, proprio tramite le recensioni online, se il nuovo capitolo della saga Square-Enix potesse, o meno, valere il vostro denaro, vi segnaliamo che esso è disponibile, nella sua edizione standard, ad un prezzo davvero conveniente, per un acquisto al day one che ha già il sapore di un ottimo affare!

Vi segnaliamo, infatti, che su eBay il gioco in edizione standard, nella sua versione per PlayStation 5, è attualmente in sconto a soli 59,90€, contro il prezzo originale di 79,99€! Si tratta di uno sconto di ben 20 euro, per un titolo che, lo ribadiamo, è letteralmente uscito oggi e che, specie considerando il nome, non ci saremmo aspettati di trovare stabilmente in sconto anche il giorno della sua uscita!

In tal senso, si tratta di un prezzo sicuramente molto vantaggioso, specie qualora abbiate evitato il preorder, ed abbiate ora la voglia di toccare con mano la nuova, splendida, epopea imbastita da Square-Enix, anche considerando quello che è un giudizio abbastanza unanime sulla qualità del gioco.

Caratterizza da un gameplay prettamente action, senza combattimenti a turni e senza la classica gestione del party, Final Fantasy XVI si propone come un capitolo molto maturo rispetto a quella che è la tradizione del gioco, con influenze che paiono rifarsi esplicitamente all’immaginario di opere come Game of Thrones, sia in termini di tematiche che di situazioni e world building.

Indubbiamente si tratta di un capitolo molto particolare, se non proprio divisivo ma che, come vi abbiamo raccontato, ha dalla sua moltissimi punti di forza che, uniti ad un prezzo davvero vantaggioso, praticamente degno di un Prime Day (a proposito: le date sono state annunciate! Fissatevele sul calendario!), potrebbero certamente invogliarvi all’acquisto.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata al gioco, così che possiate portarvelo a casa a meno di 60 euro, e riceverlo entro pochissimi giorni.

