Call of Duty 2 Remastered è realtà, grazie a una mod incredibile

Mentre tutti gli amanti della serie di Call of Duty stanno tenendo gli occhi incollati su Vanguard, recentemente protagonista di una beta aperta purtroppo già piena di cheater, c’è chi invece guarda al passato. Di fronte a un’evoluzione della serie abbastanza pronunciata, con produzioni non sempre apprezzate dagli appassionati del franchise, è più che lecito ricordare con nostalgia gli albori della serie: pensiamo ai più classici primi capitoli, al multiplayer in schermo condiviso su Modern Warfare 3 o alla storia coinvolgente di Black Ops.

Oggi scopriamo un progetto decisamente interessante, che rende omaggio agli albori della serie. Un utente ha realizzato una mod che aggiunge texture in 5K per Call of Duty 2, rendendo il titolo molto moderno, almeno graficamente. Il progetto prende il nome di Call of Duty 2 Remastered, ed è stato realizzato dal modder Kuzja80, e prevede semplicemente l’introduzione di una Texture Pack HD che migliora di molto il titolo.

Interessante è l’aggiunta, oltre a delle texture in alta risoluzione, di migliorie sostanziose all’engine di gioco e all’intero comprato audio. Di conseguenza, Call of Duty 2 sembra adesso davvero molto più moderno, tanto che non stonerebbe giocarlo oggi in queste condizioni. Certamente l’opera porta sulle spalle quasi 15 anni e molti elementi che la compongono soffrono inevitabilmente il peso della vecchiaia.

In ogni caso, se voi stessi siete interessati a provare a provare questa mod potete scaricarla da NexusMod, dal peso di 6GB. Chiaramente, dovrete utilizzare un software specifico per far avviare Call of Duty 2 con questa mod, ma non è un processo particolarmente complesso. Nel frattempo, vi ricordiamo che un noto insider sta già parlando del possibile capitolo della serie del 2022, e potrebbe trattarsi proprio di Call of Duty: Modern Warfare 2. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere eventuali altri aggiornamenti.