Call of Duty 2020 potrebbe essere annunciato durante l’evento di PS5?

Le scorse settimane sono state delle giornate particolari per tutti gli utenti di Call of Duty. Il free-to-play battle royale rilasciato lo scorso marzo sta ancora oggi macinando record su record soprattutto sulla piattaforma streaming per eccellenza. Dopo aver aggiunto la tanto attesa modalità duo, richiesta ormai da molto tempo, oggi gli utenti si stanno cercando di risolvere alcuni misteri riguardanti i bunker, che come ben saprete possono essere aperti grazie a delle tessere presenti nelle casse di colore arancione. Alcuni utenti, tutti gli eventi strambi legati specialmente al misterioso bunker 11 ed ai telefoni sparsi in giro per la mappa, sono dei segnali per il prossimo Call of Duty in uscita quest’anno.

Call of Duty 2020 (o quello che sarà) è probabilmente uno dei titoli più attesi da migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere ambientato durante la Guerra Fredda e che farà parte della serie “Black Ops“. Ovviamente ancora oggi non ci sono dichiarazioni ufficiali dagli sviluppatori, ma potrebbero intervenire molto presto. Sembra infatti che l’annuncio del nuovo capitolo possa arrivare proprio questo giovedì durante l’evento di PS5. A confermare questa ipotesi sarebbe addirittura uno dei membri del team di sviluppo, che ha dichiarato che l’annuncio potrebbe essere davvero imminente.

Today OFFICIALLY marks the fact that we’ll be getting the LATEST reveal for a Call Of Duty ever.. I’m STOKED to see what @Treyarch has in store 👀 #CallOfDuty2020 #Treyarch #BlackOpsColdWar #Bangers pic.twitter.com/P9DOgwB69w — 💣dkdynamite1💣 (@dkdynamite1) May 30, 2020

Come avete potuto vedere dal post rilasciato su Twitter, l’annuncio del prossimo Call of Duty sarebbe in dirittura di arrivo. Non ci resta quindi che aspettare il fatidico giorno ed incrociare le dita per un possibile annuncio, infatti durante l’evento non verranno mostrati solo giochi first party ed il prossimo capitolo di Infinity Ward si direbbe essere quello più papabile a mostrarsi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate di vedere il nuovo Call of Duty durante l’evento di PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti PS5.