Call of Duty 2020: Activision garantisce che l’uscita non subirà ritardi

Activision procede spedita sulla tabella di marcia. Nonostante l’enorme successo di Warzone, il publisher ha recentemente confermato, durante la riunione degli investitori, che il prossimo capitolo del franchise Call of Duty uscirà, come vuole la tradizione, nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno.

Call of Duty 2020 – nome provvisorio – sarà collegato a Black Ops ma molto probabilmente utilizzerà un’altra nomenclatura. Non è chiaro se Warzone verrà rimpiazzata da un’altra modalità Battle Royale oppure se il supporto a lungo termine continuerà anche con l’uscita del nuovo gioco della saga. Non sorprenderebbe infatti la scelta di mantenere Warzone come un gioco a parte che continui la sua “maratona” nel mercato dei battle royale.

Provando ad ipotizzare una finestra temporale utile per il reveal del gioco, si potrebbe pensare al Summer Game Fest, oppure in una delle parentesi di Xbox 20/20. Activision infatti utilizza sempre il periodo di E3 per alzare il sipario sul gioco, e la cancellazione della fiera losangelina di quest’anno potrebbe aver scombinato i loro piani.