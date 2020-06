Call of Duty 2020: versione PS4 scoperta sul PSN

Come ogni anno, il prossimo autunno ci farà molto probabilmente dono di un nuovo COD, noto ad oggi con i nomi in codice di “Call of Duty 2020” e “Call of Duty Black Ops Cold War”. Per ora non ci sono informazioni ufficiali sul nuovo gioco, ma tramite il PSN di PS4 è stato possibile scoprire l’esistenza di una versione alpha. L’informazione è circolata a partire da PS4 Database, un sito che cataloga le attività del PSN.

Il portale ha messo in lista un videogame chiamato “The Red Door”: il nome chiaramente non richiama in alcun modo Call of Duty 2020 o Call of Duty Black Ops. Ciò che conta però è il suo ID: EP0002-CUSA20074_00-COD2020INTALPHA1. Come potete vedere dalla parte finale, è facile capire che si tratta di una versione alpha interna di COD. Le informazioni sono state corroborate inoltre dal sito PS4 Patcher che ha scoperto numerosi update ricevuti dal gioco nell’ultimo paio di mesi.

L’ID non ci dice molto, se non che Call of Duty 2020 supporterà PS4 Pro e che il titolo ha il livello di rating d’età più alto (Mature nell’ESRB, corrispondente al 18+ del nostro PEGI). Fortunatamente però è stato possibile scoprire altri dettagli tramite il datamining: i file di gioco includono infatti molteplici informazioni, sotto forma di sigla, legate alle modalità presenti all’interno di questo nuovo COD.

Secondo le ipotesi più credibili, ci sarà spazio per:

modalità campagna (sigla CP), probabilmente la classica modalità narrativa single player

modalità multigiocatore (sigla MP), il fulcro della saga

modalità Zombie (sigla ZM), grande ritorno

Warzone (sigla WZ), di certo continuerà il supporto alla modalità Battle Royale

Warzone Zombies (sigla WZZM), una qualche integrazione tra la Battaglia Reale e la modalità zombie

Ovviamente quanto riportato è il frutto di leak e supposizioni, non si tratta in alcun modo di informazioni ufficiali. L’esistenza di un “Call of Duty 2020” è però abbastanza scontata: piuttosto, dobbiamo domandarci quando ci sarà modo di vederlo in azione. L’evento PS5 di domani sarà il momento giusto?