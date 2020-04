Call of Duty 2020 rimandato e multiplayer di Modern Warfare 2 in arrivo, per un insider

Nel corso di questa settimana abbiamo assistito al rilascio di Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster in esclusiva temporale su PlayStation 4. Il ritorno dell’amatissima campagna di COD è stata anticipata da diversi leak che si sono rivelati essere veritieri, e al momento, delle nuove voci di corridoio sembrano suggerire l’implementazione della modalità multigiocatore online; richiesta a gran voce da moltissimi appassionati.

A tornare a parlarne è stato l’utente “The Gaming Revolution” su Twitter. l’insider è colui che nel corso delle scorse settimane si era sbilanciato sull’uscita imminente di Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. In questo frangente, l’insider ha voluto far sapere ai fan che la modalità multiplayer online della remaster è attualmente in fase di sviluppo e sta venendo testata, quindi potrebbe venire rilasciata non tra molto tempo.

My source is insisting right now that MW2 remastered multiplayer is still in development and is still being tested on. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) April 2, 2020

L’insider però non si ferma qua, e all’interno di un successivo tweet parla anche della possibilità che il nuovo capitolo di Call of Duty, al momento chiamato COD 2020, possa venire rimandato a causa delle problematiche logistiche per l’epidemia globale di Coronavirus. Su questa seconda tematica non ci sono altre dichiarazioni al momento, con il leaker che si è limitato a condividere il post di un’altro insider che sembra altamente affidabile.

Vi ricordiamo che per il momento Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster è già disponibile solamente su Playstation 4, ma appena terminerà l’esclusività temporale, la riedizione verrà rilasciata anche sulle piattaforme: Xbox One e PC. Cosa ne pensate delle ultime indiscrezioni riguardo la saga di Call of Duty?