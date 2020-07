Call of Duty 2020 scovato sul Microsoft Store, annuncio in arrivo?

L’annuncio del nuovo capitolo annuale di Call of Duty è decisamente in ritardo, e a parte alcune voci di corridoio nel corso dei mesi precedenti non c’è stato nulla che avesse fatto pensare ad un imminente presentazione del nuovo COD. A quanto apre però ci siamo, con il Microsoft Store che sembra aver fatto un grosso occhiolino agli appassionati della saga FPS di Activision pubblicando una misteriosa nuova pagina di un prodotto che si chiama The Red Door.

Apparentemente non c’è nulla che sembri affiancare questo fantomatico The Red Door al prossimo capitolo della saga di Call of Duty, ma guardando attentamente i dettagli del prodotto possiamo notare come il gioco sia targato Activision e venga categorizzato nel genere degli shooter. La cosa ancor più curiosa è che il titolo The Red Door era già stato affiancato al prossimo COD quando questo nome in codice era apparso anche nel database del PlayStation Store qualche mese fa.

Le informazioni su questa misteriosa apparizione però non terminano qui, anzi, tutt’altro. Sulla pagina apparsa all’interno del Microsoft Store è stata aggiunta anche una criptica descrizione del gioco che recità così: “C’è più di una singola verità. Se sei in cerca di risposte, sii pronto a farti domande su ogni cosa e preparati ad accettare che nulla sarà più come prima. La Porta Rossa ti attende, hai il coraggio di varcarla?”

Abbiamo decisamente molta carne al fuoco ma ahimè, manca ancora un qualsiasi tipo di ufficialità da parte di Activision. Date le molteplici nuove informazioni però, sembra plausibile che l’annuncio del nuovo Call of Duty possa essere ormai dietro l’angolo. Cosa ne pensate di quanto è stato scovato all’interno del Microsoft Store? Credete che questo fantomatico The Red Door sia il nuovo COD o una nuova IP targata Activision?