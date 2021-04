Call of Duty 2021: annuncio in vista? Le parole di Activision

Come siamo abituati ormai da più di una generazione, in questo periodo dell’anno cominciano ad uscire i primi rumor riguardanti il prossimo capitolo di COD. Le informazioni che abbiamo a disposizione parlano del Call of Duty 2021 come un ritorno al periodo storico della seconda guerra mondiale, ma al di là del possibile titolo, che in questo caso sarebbe Vanguard, sappiamo ben poco altro.

Dopo le ultime voci di corridoio, le quali hanno messo sotto i riflettori alcuni problemi emersi durante lo sviluppo del nuovo COD, di recente ha preso la parola Rob Kostich, il presidente di Activision. Durante l’ultima intervista pubblicata sulle pagine virtuali di Venture Beat, al presidente di Activision sono state chiesti parecchi retroscena sul passato, sul presente e ovviamente sul nuovo Call of Duty 2021, per ora conosciuto con il nome in codice di Vanguard.

Ad una particolare domanda sul prossimo COD, Kostich ha risposto con quanto segue: “Hai visto quello che abbiamo aggiunto nella terza stagione di Warzone, abbiamo tanto di cui parlare e da fare in questa settimana e vogliamo concentrarci a portare avanti il viaggio insieme alla nostra community. Il marketing sta cambiando all’interno di Call of Duty, il modo in cui induciamo la community a partecipare e a scoprire le novità è cambiato. L’annuncio del nuovo gioco potrebbe arrivare in ritardo, c’è tutto un programma molto ampio da seguire e porterà la community a godere di un viaggio molto divertente.”

Sembra quindi che l’annuncio del nuovo Call of Duty 2021 non arriverà molto presto. D’altronde, ora che Warzone continua a fare numeri impressionanti non sarebbe giusto distogliere l’attenzione dal titolo più popolato al momento per la saga. Se ci pensiamo, però, anche l’annuncio di Black Ops Cold War arrivò decisamente in ritardo rispetto agli standard che ci aveva abituato Activision.