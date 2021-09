Call of Duty 2022 sarà un sequel, le prime indiscrezioni

Non è ancora uscito il nuovo Call of Duty Vanguard che iniziano ad uscire le prime voci di corridoio su quello che ad oggi conosciamo come Call of Duty 2022. Ovviamente è decisamente presto per conoscere il futuro della saga, ma c’è chi sembra averne una mezza idea.

Parliamo ovviamente del noto giornalista ed insider Tom Henderson, il quale di recente ha fatto sapere che, a quanto pare, il prossimo Call of Duty 2022 sarebbe conosciuto con il nome in codice di Project Cortez.

Le informazioni condivise attraverso il suo profilo Twitter non finiscono qui, con Henderson che sottolinea come Call of Duty 2022 dovrebbe essere un seguito del Modern Warfare uscito nel 2019.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

È ancora presto per capire se il noto giornalista avrà ragione o no, ma stando ai precedenti quasi del tutto azzeccati di Henderson queste prime dichiarazioni sul COD del 2022 potrebbero essere anche vere. Al momento però vi consigliamo di prendere tutto con le pinze.