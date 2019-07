Call of Duty: Modern Warfare avrà delle armi particolarmente realistiche

L'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare vanterà delle armi particolarmente realistiche, grazie ad una nuova serie di effetti e animazioni.

Uno degli immancabili appuntamenti annuali a livello videoludico è sicuramente l’uscita del nuovo capitolo di Call of Duty, la celebre saga di Activision. Dopo degli episodi che hanno spaziato su diversi temi il publisher ha deciso di tornare a trattare con il prossimo appuntamento uno dei filoni più apprezzati dai fan del franchise.

Call of Duty quest’anno, come testimonia anche il titolo Modern Warfare, ripartirà infatti dai fasti maggiori della saga e sembrerebbe proprio che Activision abbia deciso di fare le cose in grande per celebrare il così tanto atteso ritorno del celebre filone della serie.

Anche la software house dietro il futuro capitolo, Infinity Ward, vuole fare le cose in grande ed ha deciso di lavorare particolarmente sull’audio e sulle animazioni delle armi del titolo. Un rappresentate di Infinity Ward ha infatti dichiarato: “Vogliamo creare effetti differenti sui bersagli delle varie armi, vogliamo che la potenza delle bocche da fuoco si traduca su quello che spariamo. Le scintille, il fumo, i vari effetti: tutto deve rappresentare la vera potenza di fuoco delle armi e, per fare ciò, anche gli effetti fanno la loro parte.”

Infinity Ward ha inoltre dichiarato che introdurrà una nuova feature che riguarda animazioni e ricarica delle armi. In particolare sarà presente una meccanica, chiamata ADS (Aiming Down Sight), che ci permetterà di non perdere di vista l’obiettivo durante le fasi di ricarica.

Che ne pensate di questa notizia, prenderete Modern Warfare al lancio? La promessa grande resa delle animazioni e dell’autenticità delle armi vi ha convinto ulteriormente sulla bontà del prossimo attesissimo episodio del celebre franchise di Activision? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti!