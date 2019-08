Call of Duty Black Ops 4, disponibile da oggi la modalità Pandemic

Call of Duty Black Ops 4, si aggiorna oggi con una nuova modalità soprannominata Pandemic. Ecco la clip di presentazioni rilasciata da Treyarch Studios!

L’ottimo lavoro prodotto da Treyarc e distribuito come sempre da Activision, Call of Duty Black Ops 4, si aggiorna oggi con una nuova modalità soprannominata Pandemic. Con una breve clip rilasciata su twitter quest’oggi, la software house ha presentato la modalità tanto discussa ed attesa dai fan.

Dal video che potete vedere in basso, possiamo vedere il giocatore guardare il mondo dagli occhi di un non morto appena rianimato, suggendo quindi dopo la modalità Turned di Black Ops 2, il ritorno della possibilità di impersonare uno zombie durante i match.

Pandemic sarà principalmente una versione battle royale della classica modalità Infected, in cui 80 giocatori lotteranno per essere gli ultimi sopravvissuti sulla Terra. Con la nuova fase dell’Operazione Apocalisse vedremo inoltre l’arrivo dei seguenti contenuti:

Infected: Final Stand – Una versione modificata della celebre modalità, con regole che spingono le squadre a combattere per la sopravvivenza fino alla fine.

Aggiornamenti di Blackout – Nuovi oggetti disponibili, tra i quali una moto con sidecar, diversi easter egg ispirati agli zombie, nuove tipologie di nemici e armi.

Alpha Omega Gauntlet – Trenta nuovi round di sfide presso il Camp Edward nella nuova prova per i giocatori, Duck and Cover.

Più ricompense per i contratti.

Nuovi contenuti per il Mercato Nero.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 è attualmente disponibile su PS4, Xbox One e PC. Inoltre, è in programma per il 25 ottobre di quest’anno, il nuovo capitolo della serie Call of Duty Modern Warfare, che apporterà dei cambiamenti radicali al gameplay, specialmente per il comparto multiplayer.