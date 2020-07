Call of Duty Black Ops CIA: svelato in anticipo il nome del gioco?

Giusto settimana scorsa si era tornati a parlare del nuovo capitolo di Call of Duty. Activision appare essere particolarmente in ritardo quest’anno nell’annunciare la nuova iterazione del proprio brand FPS, ma alcuni dataminer sembra che abbiamo scoperta in anticipo diverse informazioni su Call of Duty Black Ops CIA. Questo potrebbe essere il titolo del nuovo COD, che al momento è solamente protagonista di molteplici speculazioni.

Tutto è cominciato quando nei giorni scorsi, la pagina del prodotto The Red Door è apparsa dal nulla sul Microsoft Store. Tra le molteplici informazioni emerse da quella pagina misteriosa, alcuni dataminer sono riusciti a scovare ulteriori informazioni che fanno pensare che dietro al nome in codice The Red Door ci sia proprio il nuovo Call of Duty Balck Ops CIA.

Tra queste nuove informazioni trapelate online, i dataminer sembrano aver scovato una serie di parole apparentemente scollegate tra di loro ma che, secondo altri utenti, non sono altro che i nomi di alcune delle missioni che giocheremo nel prossimo Call of Duty. Tra queste parole ne appaiono alcune come per esempio: KGB, Moscow, Tundra, Miami e black sea, che fanno subito pensare al ritorno nel periodo della guerra fredda.

Ovviamente manca ancora una qualsiasi conferma ufficiale da parte di Activision. C’è da dire però, che i rumor riguardanti il ritorno della saga di Black Ops sono sempre più numerosi e quest’ultima scoperta da parte dei dataminer potrebbe avvicinarci alla presentazione ufficiale di quello che potrebbe essere a tutti gli effetti Call of Duty Black Ops CIA. Cosa ne pensate di questi ultimi rumor dedicati alla saga di COD? Vi piacerebbe un ritorno alle origini anche per la saga di Balck Ops? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.