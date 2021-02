Call of Duty Black Ops Cold War: disponibile la nuova mappa Zombies

Come da consuetudine, Activision tende a supportare molto forte i propri titoli principali della saga di COD. Nello specifico, quest’anno gli appassionati del titolo FPS sono tornati nel mondo di Black Ops, saga storica del brand che è prepotentemente tornata con Call of Duty Black Ops Cold War. Come seguito diretto del primo capitolo datato 2010, Cold War ci riporta tra i personaggi e le modalità tanto amate dai fan di questo franchise.

È proprio una delle modalità presenti in Call of Duty Black Ops Cold War ad essere protagonista del nuovo aggiornamento pubblicato di recente. Parliamo di Zombies, la modalità più particolare che la saga FPS ha introdotto con Call of Duty World a War nel 2008. Da oggi, i fan di questa amatissima modalità avranno un motivo in più per gettarsi in mezzo ai non morti su diversi nuovi contenuti.

Il primo di questi consiste in una nuova mappa chiamata Firebase Z, aggiunta insieme ad una seconda mappa multigiocatore; Express. Oltre a questo, domani inizierà il weekend dedicato ai doppi punti esperienza, che saranno attivati per tutti i titoli Call of Duty attualmente sul mercato; un’occasione da non perdere per conoscere le nuove aggiunte a Call of Duty Black Ops Cold War e intanto fare incetta di XP doppi.

Infine, sia i giocatori PS4 che quelli PS5 potranno giocare con la nuova mappa nella modalità Onslaught. Se ciò non bastasse, è stata aggiunta una nuova modalità a 40 giocatori chiamata Endurance per Sanatorium, Ruka e Alpine. Insomma, un carico di tante nuovi contenuti da sperimentare in questi giorni per gli appassionati di COD. Cosa ne pensate delle novità che sono state inrodotte in Call of Duty Black Ops Cold War? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata.