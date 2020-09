Call of Duty Black Ops Cold War: multiplayer svelato in video

Call of Duty Black Ops Cold War è il nuovo capitolo della saga di Activision, in arrivo a novembre 2020 su computer e console. Lo sparatutto è stato da poco presentato, ma ancora non abbiamo potuto ammirare una vera e propria sequenza di gameplay che mostri il ritmo di gioco e la qualità grafica finale. Fortunatamente, in queste ore è apparso online un video di gameplay della modalità multiplayer, derivante dalla versione alpha di Call of Duty Black Ops Cold War.

Il filmato è disponibile poco sotto e ci permette di vedere alcune sequenze di gioco. Per ora, tutto quello che sappiamo di ufficiale è che Call of Duty Black Ops Cold War supporterà il cross-play, esattamente come Modern Warfare. Inoltre, sappiamo che il battle royale free to play Call of Duty Warzone continuerà il proprio cammino a fianco del nuovo capitolo, condividendo i progressi e l’inventario degli oggetti.

I giocatori PC potranno anche sfruttare gli effetti di ray tracing e la tecnologia DLSS di Nvidia per migliorare le prestazioni di gioco.

All’interno di Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile, oltre alla modalità multigiocatore, anche una modalità Zombie e, ovviamente, la modalità campagna che ci porterà in giro per il mondo i luoghi come Berlino est, Vietnam, Turchia e il quartier generale del KGB (e molto altro).

Il nostro compito sarà quello di seguire l’elusivo e pericolo Perseus che sta cercando di destabilizzare gli equilibri di potere mondiali. Saremo accompagnati da personaggi ben noti ai fan come Woods, Mason e Hudson, oltre a nuovi operatori.

Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile dal 13 novembre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio delle console e offrirà retrocompatibilità e un sistema di upgrade (che è alquanto complesso, tutti i dettagli qui)