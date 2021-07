Call of Duty Black Ops Cold War: riduzione dei file di gioco in arrivo

Nella giovane storia di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, uno degli aspetti più discussi dalla community è senza dubbio la dimensione dei file di gioco. Arrivati a toccare dei picchi esagerati, i due titoli hanno più volte messo in difficoltà gli appassionati, molti dei quali, ad oggi, preferiscono non disinstallare più il gioco dai propri sistemi. Nel corso dei mesi Activision è intervenuta più volte per migliorare la situazione, e a quanto pare una nuova patch riduttiva sta per arrivare.

Ad oggi non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale da Activision, o dai team che si occupano di COD, ma sul web è iniziato a circolare un forte indizio. Grazie ad un nuovo post d’aggiornamento su Twitter, l’account PlayStation Games Size ha svelato l’arrivo di una nuova patch per Call of Duty Black Ops Cold War che andrà a diminuire nuovamente le dimensioni dei file del gioco.

Il tutto è stato scovato dallo stesso account, che si è accorto che nelle scorse ore sono stati aggiunti sui server di Sony una serie di nuovi aggiornamenti proprio legati ai file di della saga di COD. Al momento è stato segnalato l’arrivo di un update dedicato solamente a Call of Duty Black Ops Cold War, che va a ridurre di ben 18 GB il file di gioco installando la patch su PlayStation 5. Inoltre, grazie al post su Twitter è possibile vedere che la patch avrà una grandezza di 8 GB.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1411752788342738946

Per ora si hanno informazioni solo su Call of Duty Black Ops Cold War in versione PlayStation 4 e 5. Nessuna menzione per le versioni del gioco dedicate alla famiglia di console Xbox o per la modalità battle royale presente in Warzone.