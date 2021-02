Call of Duty Black Ops Cold War: torna una modalità amata dai fan

Call of Duty Cold War, il nuovo capitolo della saga dei Black Ops, ha riscosso un enorme successo risultando uno dei giochi più venduti dello scorso anno. L’accoppiata Cold War più Warzone sta ancora oggi macinando record su record, se in più in tutto questo calderone inseriamo l’arrivo dell’attesissima Stagione 2 (che già potete scaricare) il successo non può fare altro che aumentare. Vi abbiamo già parlato precedentemente delle novità inserite con il corposo aggiornamento, ma oggi vi parleremo di una modalità molta amata dai fan che è pronta a tornare.

Tramite Twitter, il team di sviluppo Treyarch Studios ha annunciato il ritorno di Prop Hunt. Per chi non dovesse conoscerla, si tratta di una modalità nella quale due team si scontrano. Uno è composto dai Cacciatori mentre l’altro da Oggetti, ovvero utenti trasformati in oggetti casuali che avranno l’obiettivo di nascondersi nella mappa di gioco. Questi ultimi non avranno modo di combattere, ma potranno cambiare il loro aspetto mimetizzandosi tra l’ambiente oltre a poter stordire i propri avversari.

Tale modalità nasce da una mod di Half Life che prese piede diversi anni fa. Successivamente è stata inserita in diversi giochi, tra cui Call of Duty. Assolutamente divertente, specialmente se giocata in compagnia, vi strapperà sicuramente qualche risata. Tale modalità è attiva da oggi, quindi già in questo momento potrete divertirvi a più non posso. Qui di seguito vi lasciamo il tweet ufficiale del team, rimane ancora non chiaro come la società abbia deciso di toglierla e successivamente rimetterla come se nulla fosse, probabilmente nei giorni futuri scopriremo qualche dettaglio in più.

And Prop Hunt is back! Happy hiding. — Treyarch Studios (@Treyarch) February 26, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti del ritorno di questa modalità? State giocando a Call of Duty Black Ops Cold War? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità ed aggiornamenti futuri di questo capitolo e del battle royale Warzone.