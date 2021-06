Call of Duty Black Ops Cold War: torna un’amatissima mappa

Con i nuovi capitoli di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Activision ci ha abituati ad un ritmo parecchi costante nel rilascio degli aggiornamenti e delle novità. Una delle aggiunte più attese di queste settimane ora è disponibile per tutti gli appassionati del noto FPS. Parliamo del ritorno di una nota e molto amata mappa multigiocatore proposta (e riproposta) anche nel passato della sotto-saga di Black Ops; ovviamente parliamo di Hijacked.

Le battaglie online del più recente COD si spostano in acque internazionali con Hijacked. La mappa apparsa per la prima volta in Black Ops II, si unisce alla rotazione delle mappe multigiocatore 6v6 nella Stagione 4 di Call of Duty Black Ops Cold War. Disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Black Ops Cold War, Hijacked è una mappa tremendamente divertente, caotica e frenetica, che metterà alla prova i riflessi dei giocatori.

Per celebrare il ritorno della mappa anche in Call of Duty Black Ops Cold War, Activision ha dedicato un nuovo post per svelare ai giocatori una serie di tattiche da utilizzare nella mappa. Per esempio, il team ricorda di sfruttare le linee di tiro lunghe sui fianchi dello yatch per eliminare i nemici da una distanza di sicurezza. Oppure si può passare sul ponte inferiore a studiare la sala macchine per trasformarla da una trappola a un’opportunità per avere la meglio negli scontri a corto raggio.

Come se non bastasse, il team di sviluppo ha anche realizzato una serie di punti da tenere a mente per godere di partite sempre ricche di colpi di scena e ad alta dose di divertimento nella nuova mappa aggiunta in Call of Duty Black Ops Cold War. Potete trovare tutte le informazioni aggiuntive direttamente sul blog ufficiale del titolo a questo indirizzo.