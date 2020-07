Call of Duty 2020 sarà un mix tra Modern Warfare e Black Ops?

A quanto pare, sembra che siamo molto vicini alla rivelazione di Call of Duty 2020 – titolo provvisorio, ma che con ogni probabilità sarà il primo episodio della serie che approderà su PS5 e Xbox Series X, le console della prossima generazione videoludica. A giudicare dagli indizi emersi, sembra proprio che il gioco si configurerà in una sorta di crossover tra Call of Duty: Modern Warfare e Black Ops e sarà sviluppato da Treyarch.

Alcuni dataminer si sono impegnati ad esaminare in profondità gli aggiornamenti del nuovo gioco, già da diverso tempo, diffondendo interessanti supposizioni che riguardano Call of Duty. Tra le ipotesi più rilevanti, menzioniamo la presenza del Sgt. Frank Woods nel prossimo Call of Duty 2020 – un personaggio che è stato molto amato dai fan della serie è che si è rivelato un’icona della serie su Black Ops. Inoltre, sul profilo Instagram ufficiale di Call of Duty è stata pubblicato un post di ringraziamento per aver raggiunto 10 milioni di follower e nell’ultima immagine compare proprio il nostro Frank Woods. Possibile che sia solo una coincidenza?

Secondo i rumor in circolazione, il gioco si intitolerà Call of Duty Black Ops Cold War, notizia che sembra essere la più plausibile tra i titoli ipotizzati, dato che i nomi che sono stati svelati per le mappe multigiocatore o di alcune missioni sono proprio: Black Sea, Cartel, KGB, Miami, Moscow, Satellite, Tank e Tundra, che sembrano proprio essere una conferma che il gioco sarà ambientato durante la Guerra Fredda. Inoltre, si vocifera che nel prossimo gioco la modalità Zombie sarà presente.

Activision, sta avendo un enorme successo con il suo free-to-play lanciato a marzo 2020, Call of Duty Warzone. Il titolo sviluppato da Infinity Ward e Raven Software, infatti, ha già superato i 60 milioni di giocatori in soli quattro mesi e a breve debutterà anche la Stagione 5 del noto battle royale. È il suo momento e sicuramente saprà come rendere epico il titolo che tutti i fan della serie stanno aspettando.