Call of Duty Cold War ha copiato un’idea di Fortnite ed è un bene

Oggi è il grande giorno di Call of Duty Cold War, nuovo capitolo dell’amatissimo brand che nell’ultimo decade sta macinando record su record di vendite oltre ad essere probabilmente lo shooter in prima persona più amato dal pubblico. Nella giornata di ieri per sponsorizzare l’uscita, Sony ha voluto far partecipare ad un torneo dedicato noti streamer, personaggi famosi e redattori di testate giornalistiche (come la nostra ad esempio). Se non avete avuto l’occasione vi invitiamo ad andare a recuperare il tutto su Twitch, non ve ne pentirete.

Dalle impostazioni di Call of Duty Cold War alcuni utenti hanno scoperto la possibilità di aggirare il fenomeno dello “Stream Sniper”. Questo evento è andato di moda nell’ultimo tempo con l’arrivo di Fortnite e del battle royale generale. Da quando gli streamer hanno cominciato a proporre le loro prodezze sul sito viola, è capitato più volte che molti utenti sfruttassero il flusso del video per controllare dove fosse in diretta per avere la sua posizione in tempo reale e sfruttare così un grossissimo vantaggio. Questo, ovviamente, ha creato più di un grattacapo agli streamer famosi che hanno protestato chiedendo l’abolizione di questo assurdo fenomeno. Epic Games ha ascoltato la protesta ed ha inserito un “meccanismo anti Stream Sniper”. Tale trucco è stato quindi preso e introdotto nel nuovo capitolo di Black Ops.

Dalle impostazioni, spulciando qua e là, è possibile quindi scegliere l’input lag, e la possibilità di nascondere il proprio nome o quello di altri utenti, oltre ad un ritardo attivo nel quale la partita non inizierà a trovare una corrispondenza fino a quando non sarà trascorso il numero dei secondi impostato. Insomma, gli streamers di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo e giocare finalmente in santa pace.

Cosa ne pensate di questa notizia? Apprezzate questa aggiunta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Call of Duty Cold War.