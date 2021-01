Call of Duty Cold War: mappa multiplayer gratis in arrivo, ecco quando

Call of Duty Cold War è pronto a ricevere una montagna di novità nel corso del 2021. Proprio un paio di giorni fa vi avevamo informato di come il team di sviluppo fosse al lavoro sulle nuove aggiunte per la modalità Zombies, tanto amata dal pubblico dell’FPS. Ebbene, dopo essersi unito con il battle royale Warzone, il multiplayer del nuovo capitolo della saga dei Black Ops avrà una nuova mappa, molto conosciuto dai veterani del brand.

Stiamo parlando della mappa Express presentata in Call of Duty Black Ops 2. Questa verrà aggiunta con il prossimo corposo aggiornamento, in programma il prossimo 4 febbraio e sarà gratuita per tutti i giocatori. La mappa è concentrata su grossi corridoio e stanze strette con una grossa area aperta nel mezzo. Il Treno stanziato nel mezzo è il “protagonista” di Express che fornisce riparo e accesso da una piattaforma all’altra. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una mappa multiplayer davvero ben fatta e semplice da imparare. Forse per questo gli appassionati ne sono innamorati.

In attesa del 4 di febbraio per provare a testare Express, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone, il free-to-play nelle mani di Infinity Ward ha subito diversi aggiornamenti nelle ultime settimane. Criticato per il depotenziamento del DMR 14, sembrerebbe che con l’ultimo update rilasciato proprio nella giornata di ieri la situazione sia più tranquilla, ovviamente vi faremo sapere se la patch ha effettivamente sistemato la questione in quanto il particolare fucile a colpo singolo risultava essere davvero troppo potente ed abusato nelle partite.

Insomma, il brand di Call of Duty ha iniziato decisamente il 2021 con il botto. Il battle royale è ancora giocato da migliaia e migliaia di persone, mentre Cold War risulta essere un capitolo sicuramente da non sottovalutare. Siamo certi che il futuro del franchise sia assolutamente radioso.