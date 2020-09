Call of Duty Cold War: modalità Zombies, ecco quando sarà svelata

Dopo una lunga estate fatta di rumor e leak, qualche settimana fa Activision ha finalmente alzato il velo di mistero sul proprio nuovo capitolo della saga di COD. Con un evento in game su Warzone e la presenza nei più importanti appuntamenti comunicativi del settore, abbiamo imparato a conoscere Call of Duty Cold War, un vero e proprio sequel del tanto apprezzato primo capitolo della saga Black Ops uscito nel 2011.

Quel che manca ancora all’appello del nuovo Call of Duty Cold War però è una delle tanto amate tipologie di gioco, parliamo della modalità Zombie. Annunciata solamente con un breve teaser, ci stiamo avvicinando al giorno del reveal completo che finalmente ha una data e un orario ufficiale. Come dichiarato dai ragazzi di Treyarch Studios all’interno del proprio profilo Twitter, la modalità Zombies del nuovo COD verrà presentata il prossimo 30 settembre alle ore 19:00, orario italiano.

L’annuncio della nuova modalità Zombies di Call od Duty Cold War sarà fatto sul canale YouTube ufficiale di Call of Duty, e l’appuntamento è ormai dietro l’angolo. A parte quel breve teaser trailer mostrato qualche settimana fa, non ci sono altre informazioni che possano anticipare qualcosa sull’attesissima modalità con i non morti. Essendo sempre stata una delle modalità di punta per la serie Black Ops, ci aspettiamo una presentazione abbastanza ricca di contenuto.

Vi ricordiamo quindi che l’appuntamento è atteso per domani 30 settembre a partire dalle 19:00. Per quanto riguarda Call of Duty Black Ops Cold War, il nuovo capitolo di COD verrà rilasciato a partire dal prossimo 13 novembre per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La versione PlayStation 5 del gioco invece è attesa per il 19 novembre, giorno del day one della prossima console Sony. Cosa vi aspettate dalla nuova modalità Zombies di COD Black Ops Cold War?