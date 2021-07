Call of Duty: connessione giapponese scarica 220GB in meno di un secondo, è record!

I recenti titoli della saga di Call of Duty sono stati presi di mira parecchie volte per sottolineare i propri giganteschi file di gioco. Da quando è stato pubblicato il nuovo Modern Warafre, i costanti aggiornamenti hanno toccato cifre a dir poco folli, e anche i più recenti Black Ops Cold War e Warzone non scherzano in dimensioni. Per non aver noie nelle installazioni dei giochi, serve una buona connessione e a quanto pare è in Giappone che si trova la più veloce del mondo al momento.

Stando a quanto è stato riportato dalla redazione di Vice, il Giappone sarebbe il nuovo benchmark per quanto riguarda le connessioni ultra veloci; con il paese nipponico che ha distrutto il record di 178 terabit al secondo stabilito l’anno scorso nel Regno Unito. Ora il nuovo record di velocità Internet si attesta sui 319 terabit al secondo, una velocità che andrebbe a cambiare radicalmente anche l’esperienza di gioco con quei titoli dalle dimensioni gigantesche.

In un test fatto con condizioni ottimali, il download dell’intero pacchetto da 220 GB di Call of Duty Black Ops Cold War richiederebbe 0,005552 secondi per essere portato a termine. Cambierebbe tutto, soprattutto se si pensa che molti giocatori d’oggi sono sempre molto indecisi sul disinstallare i recenti Call of Duty proprio per “paura” di dover riaffrontare un’installazione dei dati di gioco che richiede a volte delle ore, se la connessione che si possiede non è tra le più prestanti.

Per raggiungere questa velocità, l’Istituto Nazionale Giapponese di Tecnologia dell’Informazione e delle Comunicazioni (NICT) ha utilizzato una tecnologia avanzata in fibra ottica in un ambiente di laboratorio. Il sistema NTIC utilizza un filo sperimentale di cavo in fibra ottica che presenta quattro nuclei alloggiati in un cavo con all’incirca le dimensioni di una normale linea in fibra ottica. Ovviamente il tutto è ancora in formato sperimentale, ma il risultato di tale esperimento è già parecchio entusiasmante.