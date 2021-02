Call of Duty contro i cheater, bannati oltre 300mila account in Warzone

Il franchise di Call of Duty è sicuramente uno dei più amati dai videogiocatori in tutto il mondo ma soprattutto uno dei più venduti di sempre. Attualmente dal 2020 fino ad oggi sono disponibili l’ultimo capitolo della saga dei Black Ops; Cold War ed il battle royale Warzone che tanto si è fatto sentire, specialmente in questi mesi a causa di bug davvero fastidiosi. In ogni caso questa coppia ha macinato record su record di vendite, diventando una miniera d’oro per Activision. Si è parlato molto dell’opera free-to-play e dell’enorme quantitativo di cheater presenti e sappiamo bene come gli sviluppatori da diversi mesi abbia attuato un piano per bannarne il più possibile.

Proprio nella giornata odierna Activision e tutto il team di Call of Duty hanno rilasciato alcune informazioni del loro lavoro svolto in questo anno. L’azienda americana menziona sul proprio rapporto di aver bannato nell’ultimo periodo 60 mila account portando il numero totale di ban permanenti ad oltre 300 mila: dati davvero impressionanti.

Visto il quantitativo enorme di giocatori, purtroppo risulta normale che la presenza di cheater sia maggiore di altri giochi. Activision si è sempre detta pronta a combatterli ed è proprio quello che sta facendo, ci vorrà del tempo certamente ma ad oggi il piano “anti cheat” sembrerebbe funzionare egregiamente. Speriamo che tutto questo serva a ripulire i due grossi Call of Duty da questi imbroglioni. Il team ha promesso aggiornamenti mensili sui loro progressi ed ha promesso “ulteriori misure in arrivo, sia preventive che di applicazione durante quest’anno“, vedremo quindi cosa succederà prossimamente.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ai due Call of Duty? Avete avuto problemi con i cheater? Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i due grossi titoli disponibili per tutti i giocatori PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.