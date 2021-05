Call of Duty: famosa mappa di Black Ops 2 potrebbe tornare a breve

Le scorse settimane sono state una vera e propria festa della cuccagna per gli appassionati della saga di Call of Duty. Prima abbiamo assistito al lancio della Stagione 3 e solamente poche settimane dopo è arrivato un nuovo aggiornamento denominato Reloaded che ha inserito nel gioco ancora più contenuti. A quanto pare le novità sono tutt’altro che terminate qui, con Activision che sta già pensando di far tornare in Black Ops Cold War una delle mappe multigiocatore più iconiche dell’intera serie FPS.

Come ormai da tradizione, man mano che il supporto post-lancio dei recenti capitoli di COD prosegue, capita di ritrovarsi a giocare in alcune delle mappe più amate dai giocatori dei Call of Duty del passato. È già successo di rivedere mappe come Standoff, Raid, Express e Nuketown venire rilasciate all’interno dei capitoli più recenti tramite le varie Stagioni, ma a quanto pare Activision sta pensando di inserirne un’altra che farà sicuramente molto piacere ai fan di lunga data.

Stando all’affidabile leaker conosciuto con il nickname di ‘TheMW2Ghost’, l’iconica mappa Hijacked verrà rivisitata e rilasciata come parte dei contenuti della quarta stagione di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Se siete tra i pochi che non conoscono questa mappa: è ambientata su una nave da crociera nel bel mezzo di acque internazionali, e si tratta di una delle mappe preferite dai giocatori di COD Black Ops II.

Should be at least one more surprise random remaster too (like Express) — MW2 OG (@TheMW2Ghost) May 22, 2021

Sulla quarta Stagione ci sono ancora troppe poche certezze, ma siamo sicuri che i giocatori potranno godersi ancora per un po’ tutti i numerosi contenuti inseriti da Activision e Raven Software all’interno dei due titoli di punta di Call of Duty al momento.