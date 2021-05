Call of Duty: guadagni triplicati, Activision va all-in assumendo più sviluppatori

Activision ha superato le sue prospettive di guadagno per il primo trimestre dell’anno fiscale 2020: il publisher aveva previsti di raggiungere i 2,02 miliardi di dollari, mentre la cifra raggiunta è pari a 2,28 miliardi di dollari. Un risultato sicuramente favorito anche da Call of Duty. Adesso, Activision ha intenzione di espandere sempre di più i suoi team di sviluppo. In particolare, punterà ad assumere una miriade di sviluppatori, circa 2.000, per triplicare l’organico dei suoi team di sviluppo chiave; il tutto entro i 2022, svela la rivelazione degli utili.

Visto il recente caso della sfilza di licenziamenti in Toys for Bob, come affermato da un ex designer, il publisher avrebbe deciso di sfruttare le risorse rimanenti della software house, nonché di tutti gli altri team di sviluppo sotto l’ala del publisher, per supportare Raven Software. L’enorme successo del franchise di punta di Activision, Call of Duty, è quindi più che evidente; e lo confermano anche i numeri: i ricavi della saga sparatutto, sono cresciuti del 72% su base annua grazie a Warzone e COD Mobile, nonché alle vendite di Call of Duty Black Ops Cold War.

Vi ricordiamo che Black Ops Cold War, è uno dei pochi titoli a sfruttare attualmente il DualSense di PS5: perciò, lo consigliamo ai possessori della next-gen Sony. Ecco di seguito una breve descrizione del gioco: “Black Ops Cold War, seguito diretto di Call of Duty: Black Ops, immerge i giocatori nell’instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Niente è mai come sembra nell’avvincente Campagna per giocatore singolo, in cui affronterai figure storiche e dure verità, combattendo in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora“.

