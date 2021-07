Call of Duty: i fan non appezzano lo sforzo che c’è dietro, per un ex-sviluppatore

Oggi è una giornata importante per la saga videoludica di Call of Duty. In queste ore gli appassionati dei titoli recente del brand stanno per entrare nella nuova Stagione 4 Furiosa, che li metterà davanti a tutta una serie di contenuti da scoprire. Nel frattempo, però, una nota personalità che ha lavorato alla saga per diversi anni ha preso parte ad un’intervista, e ha voluto raccontare alcuni retroscena su cosa voglia dire lavorare ad un nuovo capitolo di uno dei franchise più importanti dell’intera industria.

In un particolare passaggio dell’intervista rilasciata alla redazione di Edge, l‘ex direttore generale di Sledgehammer Games, Glen Schofield, ha sostenuto che i giocatori non apprezzano quanto lavoro ci sia dietro alla realizzazione dei della saga di Call of Duty. “Al giorno d’oggi le persone pensano che un Call of Duty esca fuori quasi per magia. Non si rendono conto di quanto lavoro serva per realizzare un gioco del genere”.

Nel suo passato all’interno di Activision e in Sledgehammer Games, Schofield ha co-diretto diversi capitoli in quella che ormai è una delle saghe sparatutto più longeve di sempre. Tra questi titoli figurano: Modern Warfare 3, Advanced Warfare e WWII. “Ho studiato la seconda guerra mondiale per tre anni. Ho lavorato con storici, ho passato otto giorni in un furgone in giro per l’Europa visitando tutti quei posti che sarebbero stati nel gioco. Ho sparato con diverse vecchie armi; devi fare tutte queste cose quando lavori a un gioco come Call of Duty”.

In conclusione, l’ex-sviluppatore per il franchise di COD ha anche discusso di quella che sarebbe la concorrenza tra gli studi interni di Activision che si occupano di Call of Duty, come Sledgehammer, Infinity Ward e Treyarch. Si parla però di una concorrenza positiva, di quelle che spronano i vari team a voler fare sempre meglio degli altri, anche se si sta lavorando tutti insieme in un unico importantissimo brand.