Call of Duty: iconiche mappe ricostruite in stile LEGO

Il sito DiamondLobby.com, in collaborazione con l’artista digitale moldavo Evghenii Loctev, ci ha appena regalato una serie di immagini spettacolari di come sarebbe il mondo di Call of Duty se fosse realizzato con i mattoncini LEGO. Il progetto è stato realizzato in celebrazione dell’imminente arrivo di Call of Duty Vanguard.

Per creare questi render delle mappe di Call of Duty in formato LEGO, il designer 3D Loctev si è avvalso di un software gratuito chiamato Bricklink Studio 2.0, nel quale ha posizionato con cura mattoncino su mattoncino fino a realizzare gli scenari tanto noti ai fan della saga militaresca di Activision. Una volta ottenuto lo scenario commissionato, Loctev ha posizionato per bene la telecamera nelle giuste angolazioni per ottenere foto davvero gradevoli.

Ovviamente non manca un pizzico di post-produzione effettuata tramite Adobe Photoshop per dare un tocco leggermente più cinematografico. Alcune di queste mappe sono state fotografate nella stessa posa mostrata nei menu di gioco di Call of Duty. Tra le immagini disponibili possiamo notare scenari ripresi dagli episodi Modern Warfare, Modern Warfare 2, World at War, Black Ops e Black Ops 2.

In attesa di Call of Duty Vanguard, in uscita il 5 novembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, potrebbe essere un bel passatempo quello della costruzione degli scenari coi mattoncini LEGO. Un bel passatempo che si schianta con la realtà dei fatti: il costo esorbitante che ogni scenario avrebbe acquistando davvero i mattoncini necessari nella realtà DiamondLobby infatti ha calcolato le cifre necessarie. Per alcune mappe si arriva tranquillamente tra i 14 mila e i 18 mila mattoncini da acquistare. Quella da 18 mila è anche la mappa che sarebbe più costosa da realizzare: parliamo di circa 4.700 dollari, e si tratta del Terminal di Call of Duty Modern Warfare 2, presente in alto a questo paragrafo. Vi ricordiamo che è in corso la beta di Vanguard fino al 22 settembre.