Call of Duty: in sviluppo un nuovo gioco tripla A per mobile

Il franchise di Call of Duty è ormai tornato prepotentemente alla ribalta, dopo che i fan stavano cominciando a perdere interesse a causa di capitoli meno convincenti. Grazie al lavoro fatto da Activision e i suoi team a partire dal nuovo Modern Warfare, la saga ha conosciuto una seconda giovinezza. Oltre ai capitoli classici, gli appassionati stanno godendo anche di esperienze come Warzone e COD Mobile, due titoli che espandono parecchio l’universo di gioco creato da Activision.

Gli studi della compagnia americana sono sempre super attivi per proporre a ritmo serrato nuovi giochi e contenuti nell’universo di COD. Proprio grazie al clamoroso successo ritrovato dalla saga in tempi recenti, Activision sta decidendo di spingere ulteriormente anche sul mercato mobile. Un nuovo Call of Duty sta quindi per giungere sui dispositivi mobile, anche se, per il momento, il tutto sembra essere ancora in una fase di sviluppo.

Stando a quanto ci viene riferito dalla redazione di VGChronicles, Activision sta assumendo del personale in un nuovo studio per lavorare ad un nuovo Call of Duty per mobile. Si tratterebbe di una produzione tripla A, con la compagnia che sta cercando “grandi talenti provenienti da ambienti mobili, console e PC che condividano la nostra volontà di trasportare una produzione dai tratti tripla A anche sul mercato mobile”.

La notizia di un nuovo capitolo di Call of Duty Mobile non ci sorprende, dato che l’esperimento di portare la saga FPS anche al di fuori del mercato console e PC ha funzionato, e anche molto bene. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni su questo nuovo progetto in cantiere nelle fucine di Activision, ma saremo ben felici di condividerne con voi tutti i prossimi aggiornamenti in arrivo.