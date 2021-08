Call of Duty: l’annuncio del nuovo capitolo sembra imminente

Come l’anno scorso, in questo periodo estivo ci troviamo nel bel mezzo di un periodo molto caldo per appassionati della saga di Call of Duty. Sebbene il franchise FPS di Activision sia più in forma che mai grazie a Warzone, c’è grande fermento nel capire come sarà il prossimo gioco principale del brand. Nei mesi scorsi se ne è parlato molto tramite rumor e voci di corridoio, ma a quanto pare sembra che siamo ormai molto vicini ad assistere all’annuncio del nuovo COD.

In queste settimane ne ha parlato molto il noto insider Tom Henderson, e qualche ora fa è salito sul carro anche il leaker CharlieIntel, da sempre molto affidabile quando si parla del brand di Call of Duty. Stando ad uno dei più recenti post su Twitter, questo utente sembra sapere che il mese di agosto sarà parecchio caldo per gli appassionati di COD, dato che, oltre alla nuova stagione 5 per Warzone e Black Ops Cold War avremo anche l’annuncio del nuovo gioco della serie.

Nello specifico, all’interno del tweet di CharlieIntel, viene sottolineato come la Stagione 5 di Warzone e Cold War partirà dal prossimo 12 agosto, mentre sempre all’interno dello stesso mese assisteremo anche all’annuncio del nuovo Call of Duty, che secondo alcuni rumor dovrebbe chiamarsi Vanguard e riportarci nel periodo storico della seconda guerra mondiale.

Hello, August. 👋 🎮 Season 5 of Warzone & Cold War begins August 12 👀 Call of Duty 2021 reveal should happen this month Stay tuned. — CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 1, 2021

Ancora una volta, però, Activision non si è ancora pronunciata in via ufficiale, quindi il tweet in questione potrebbe anche fare un buco nell’acqua per quanto poco ne sappiamo ad oggi. Poco male, dato che comunque, se l’annuncio avverrà nel mese di agosto non ci sarà da attendere troppo per sapere se il noto leaker di COD ha avuto ragione o meno.