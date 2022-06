Mercenaries of Fortune è la quarta stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone. I contenuti aggiunti saranno tantissimi e includono una mappa su Warzone, nuove mappe multigiocatore, nuove armi, Gun Game, 100 contenuti divisi su livelli grazie a Battle Pass e il ritorno delle classiche orde di zombie in Shi No Numa.

Tra le nuove armi inserite dalla quarta stagione per Call of Duty: Vanguard e Warzone ci saranno Marco 5 e UGM-8. La prima è il mitra perfetto per i giocatori aggressivi che amano restare in movimento. Ideale negli scontri ravvicinati, è anche il primo SMG in Vanguard a presentare la competenza Akimbo. L’UGM-8, invece, combina mobilità e potenza di fuoco per consentire agli operatori di tenere il passo con i loro compagni di squadra offrendo al contempo fuoco di copertura. Potrete usare Gunsmith per inclinare ulteriormente l’arma verso la potenza o la velocità e trovare l’equilibrio migliore.

La nuova stagione, inoltre, vedrà il debutto di Gioco delle armi in Vanguard rinominato come Blueprint Gun Game, una nuova variante che utilizza diversi modelli di armi. La modalità storica riprende tutte le dinamiche delle precedenti edizioni di Call of Duty. Il primo giocatore che porta a termine un’uccisione con tutte e 18 le armi vincerà la partita. Ogni uccisione completata farà avanzare di un’arma, ogni uccisione subita con un’arma da taglio farà regredire di una. Mercenaries of Fortune, inoltre, porterà anche una nuova stagione di Classificata. La scalata verso la cima garantirà ai giocatori più forti l’ottenimento di ricompense stagionali. Infine, dopo la sua uscita originale in World at War, la mappa zombie Shi No Numa ritorna nella sua esperienza classica a round su Vanguard.

Oltre a tutto questo la nuova stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone porterà molte altre novità che potrete approfondire nel blog post dedicato. Tra queste, troviamo l’evento Mercenaries of Fortune, la modalità a tempo limitato Golden Plunder, oltre all’arrivo di ulteriori contenuti a stagione in corso. La nuova stagione di COD arriverà il 22 giugno per tutte le piattaforme, provatela in attesa della beta per Modern Warfare 2.