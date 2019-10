Call of Duty League sarà esclusiva PS4

Activision annuncia la Call of Duty League, l'evento competitivo di Call of Duty che farà il giro del mondo giocato in esclusiva su PlayStation 4.

Sony e Activision vanno sempre più a braccetto. Dopo la modalità Spec Ops Sopravvivenza di Call of Duty Modern Warfare in esclusiva su PlayStation 4, anche la Call of Duty League si giocherà completamente su console Sony. Sarà quindi PlayStation 4 la piattaforma di riferimento sulla quale si giocheranno tutte le partite della competizione globale.

Activision ha poi confermato che: “La Call of Duty League sarà un evento globale composto da 12 squadre professionistiche che rappresenteranno l’Europa e il Nord America. Durante la stagione inaugurale, le squadre competeranno in partite 5 contro 5 giocate esclusivamente su PlayStation 4. Il torneo toccherà città diverse e metterà in concorrenza i più forti professionisti del mondo di Call of Duty Modern Warfare, i quali si contenderanno il montepremi di 6 milioni di dollari”.

L’integrazione dei proprio giochi all’interno del mondo e-sport è sempre nei piani di Activision-Blizzard. L’aggiunta di una lega competitiva tutta dedicata al brand di Call of Duty era in cantiere da anni, e ora che sta per prendere il via ci si aspetta che tutto questo non possa fare altro che creare ancor più interesse ed eccitamento attorno alla serie.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre 2019 e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (su Battle.net). Gli sviluppatori hanno anche annunciato nelle scorse ore che all’interno del gioco non ci saranno loot box, non sappiamo ancora però quali sono i piani di Infinity Ward riguardo alla progressione. Cosa ne pensate dell’esclusività della Call of Duty League solo su PlayStation 4? Diteci la vostra.