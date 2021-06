Call of Duty: mappe scomparse tornano finalmente disponibili

Sicuramente vi ricorderete come diversi mesi fa scoppiò un piccolo caso all’interno di Call of Duty Modern Warfare. Senza alcun preavviso, alcune delle mappe che sarebbero dovute essere aggiunte nel titolo erano scomparse da sotto gli occhi dei numerosi giocatori. Ora stando a quel che ha annunciato Activision con uno dei recenti aggiornamenti, sembra che queste due mappe misteriosamente scomparse siano riapparse all’interno di Modern Warfare.

Le mappe presenti nella modalità multiplayer che sono tornate all’interno di Call of Duty Modern Warfare sono: Al-Raab Airbase (una mappa per la modalità 6v6) e Drainage (mappa destinata alla modalità Gunfight). La prima mappa è stata reintrodotta all’interno di una playlist a rotazione, mentre la seconda è ora disponibile all’interno delle playlist relative alle modalità online Gunfight e Gunfight solo cecchini.

Entrambe le mappe erano state originariamente aggiunte al gioco in un aggiornamento di marzo, una mossa che ha sorpreso i giocatori dato che Activision aveva spostato l’attenzione sul supporto dei più recenti Black Ops Cold War e Warzone. Al-Raab Airbase e Drainage sono state brevemente disponibili per giocare in partite private, ma ad aprile Activision ha rimosso le due mappe, spiegando in seguito che avevano bisogno di più tempo per rifinirle maggiormente.

🚨#ModernWarfare Playlist Update!🚨Live now across platforms:

– Adding ‘Al-Raab Airbase’ 24/7

– Adding ‘Drainage’ to Gunfight and Gunfight- Snipers Only playlists

– Removing Search and Destroy Double Down — Infinity Ward (@InfinityWard) June 30, 2021

Al di la di questo improvviso e inaspettato aggiornamento per re-inserire le due mappe scomparse, è probabile che non vedremo più aggiornamenti importanti per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare. Questo perchè, attualmente, Activision e i team di sviluppo che si occupano del franchise di COD sono tutti concentrati sui più recenti Black Ops Cold War, Warzone e su quello che potrebbe essere il nuovo capitolo principale che ci dovrebbe riportare in un ambientazione storica nella seconda guerra mondiale.