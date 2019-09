Call of Duty Mobile: data di uscita svelata

Activision e Tencent hanno svelato la data di uscita ufficiale di Call of Duty Mobile. Ecco tutti i dettagli in merito allo sparatutto.

Activision e Tencent hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Call of Duty Mobile. Lo sparatutto in prima persona, ottimizzato in una versione dedicata agli smartphone, sarà disponibile in Europa a partire dal 1 ottobre 2019 su iOS e Android. Ci sarà modo di giocare con molti contenuti noti ai fan, come armi, mappe, personaggi e modalità provenienti dalla serie.

Chris Plummer, vicepresidente della divisione Mobile di Activision, ha affermato: “Metteremo nelle vostre mani, su mobile, l’esperienza di azione in prima persona definitiva di Call of Duty. Stiamo mettendo insieme il meglio del franchise, tra cui mappe di Modern Warfare come Crash e Crossfire, mappe di Black Ops come Nuketown e Hijacked, e molte altre, in un titolo epico. Abbiamo testato ampiamente il gioco in territori selezionati e il feedback che abbiamo ricevuto ci ha aiutato a perfezionare l’esperienza in arrivo il primo ottobre.”

All’interno di Call of Duty Mobile potremo trovare molteplici modalità multigiocatore, compresa la Battle Royale. Saranno rilasciati regolarmente contenuti aggiuntivi, eventi a tempo limitato e anche playlist uniche. Più precisamente, potremo metterci alla prova nel Team Deathmatch, Search and Destroy e Free-for-all. Scaleremo inoltre una classifica per ottenere personaggi classici della serie, come John Soap MacTavish e Simon Ghost Riley. Si potrà personalizzare il proprio personaggio con armi, scorestreak ed equipaggiamenti aggiuntivi di vario genere.

Per quanto riguarda la Battle Royale di Call of Duty Mobile, supporterà 100 giocatori in una mappa esclusiva per la versione mobile, la quale unisce ambienti di tutto il franchise. Si potrà giocare in singolo, a coppie o in team da quattro persone. Non mancheranno, inoltre, veicoli come gli ATV, elicotteri e zattere. Diteci, cosa ne pensate di Call of Duty Mobile?