Call of Duty: Mobile, è possibile registrarsi alla beta per iOS e Android

Call of Duty: Mobile è il nuovo capitolo della saga Activision sviluppato da un team di Tencent: ecco a voi il primo trailer

Activision e Tencent produrranno un nuovo gioco di Call of Duty per smartphone, chiamato semplicemente Call of Duty: Mobile. Si tratta di un free to play che prende ispirazione dalle sottoserie Black Ops e Modern Warfare. Il gioco è sviluppato da Timi Studio di Tencent e sarà distribuito per Android e iOS.

Activision promette che saranno presenti delle modalità multigiocatore competitive riprese dal franchise, come Cerca e distruggi e Free-for-All, ambientate in mappe classiche come Nuketown, Crash e Hijacked. All’interno di Call of Duty: Mobile, i giocatori “guadagneranno e sbloccheranno i personaggi classici di Call of Duty, le armi e altri oggetti equipaggiabili per personalizzare il proprio arsenale.”

Nel trailer qui sopra è possibile vedere per brevi attimi varie scene di gameplay, oltre a scorci delle mappe che saranno disponibili nel gioco. In conclusione, viene suggerito che ci saranno nuove modalità e contenuti, inclusi gli zombie.

Call of Duty: Mobile è stato annunciato durante il keynote di Unity alla Game Developer Conference: durante lo stesso evento è stato possibile scoprire il nuovo trailer di Oddworld: Soulstorm. Il vicepresidente della divisione mobile di Activision, Chris Plummer, ha affermato che il gioco offrirà “l’esperienza definitiva a tema Call of Duty su mobile.”

I giocatori si possono registrare a questo indirizzo (attualmente solo per Android, presto anche per iOS) per giocare a una beta pubblica che sarà disponibile questa estate nelle “regioni selezionate”. Non è stata però fornita una data di uscita specifica: come potete vedere voi stessi, il video riporta un semplice “presto in arrivo”. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo sparatutto online per mobile? Vi interessa o ritenete che questo tipo di giochi siano validi unicamente su PC e console?