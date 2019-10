Call of Duty Mobile: tutti i dettagli dell’evento di Halloween

È finalmente in arrivo il primo evento stagionale per Call of Duty Mobile, con tante novità dedicate alla speciale ricorrenza di Halloween.

Come ben saprete, manca ormai sempre meno al lancio di Call of Duty Modern Warfare, il reboot di uno dei titoli storici della fortunata serie d’Activision, che si prepara a uscire il prossimo 25 ottobre, rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One, e ovviamente PC. Nel frattempo però, il titolo per smartphone Call of Duty Mobile ha miracolosamente infranto ogni record raggiungendo (e superando) la strabiliante cifra di 100 milioni di download nel giro di una settimana su entrambi i sistemi operativi mobile, iOS e Android.

Per celebrare la ricorrenza di Halloween, Activision ha così deciso di inaugurare il primo evento a tema per il gioco, che porta con sé numerosi contenuti a tempo limitato. Tra le novità vediamo soprattutto nuove abilità da utilizzare all’interno della modalità battle royale, la modalità Hard Point.

Un’altra aggiunta molto interessante di questo evento a tema è sicuramente l’introduzione di una versione a tema Halloween della mappa Standoff, vista originariamente per la prima volta all’interno di Call of Duty Black Ops II, con la modalità Deathmatch a Squadre, Cerca e Distruggi, e Dominio.

Oltre a ciò, la compagnia di sviluppo del titolo mobile Tencent Games ha dichiarato di star attualmente raccogliendo i vari feedback ricevuti da tutti i giocatori del mondo, al fine di arginare i comportamenti scorretti e risolvere alcuni bug riscontrati nel corso degli ultimi giorni, come ad esempio la sincronizzazione del proprio account Facebook con Call of Duty Mobile. Per ulteriori dettagli, non ci resta che rimandarvi al blog ufficiale di Activision, in cui verranno rilasciate tutte le informazioni dell’evento a tema Halloween.