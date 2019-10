Call of Duty Mobile, guida alle classi della modalità Battle Royale

Una delle chiavi per vincere nella modalità battle royale di Call of Duty Mobile è conoscere le abilità di tutte le classi presenti nel gioco.

Il nuovo Call of Duty Mobile offre ai giocatori la possibilità di godere di alcune caratteristiche uniche nella modalità Battle Royale. Con zombie, combattimenti all’ultimo sangue e un’azione frenetica, Call of Duty Mobile compete in modo ammirevole, con altri giochi battle royale mobile.

Una delle chiavi per vincere nella modalità battle royale di Call of Duty Mobile è conoscere tutte le abilità di classe. All’inizio di ogni partita infatti, avremo la possibilità di scegliere tra sei classi, ognuna con abilità uniche che possono fare la differenza sul campo di battaglia. I giocatori di Apex Legends, riconosceranno sicuramente tra di esse alcune molto familiari. Ma vediamo insieme ogni classe e le sue abilità. Ricordate, conoscere il nemico è il primo passo verso la vittoria.

SCOUT

Lo Scout è una classe estremamente forte ed è ottima per i principianti. Consente al giocatore di tenere traccia delle posizioni nemiche, un po’ come fa Bloodhound in Apex Legends.

L’abilità attiva mostra brevemente le posizioni dei nemici sulla mappa, e si ricarica in circa un minuto. Molto utile per rintracciare i nascondigli nemici. L’abilità passiva invece, mostra le impronte dei nemici a terra per un po’ di tempo dal loro passaggio.

Sapere dove sta andando il nemico è un enorme vantaggio tattico. Proprio per questo è la classe consigliata per iniziare e ottima per i principianti.

CLOWN

La classe Clown non deve essere assolutamente sottovalutata. Se usato bene, le sue abilità possono capovolgere le fasi di una partita. L’abilità Toy Bomb permette di far richiamare al personaggio tre zombie sulla mappa di gioco che rintracceranno i giocatori nelle vicinanze, oltre a pizzare una bomba che esplode dopo 15 secondi. Seguire gli zombie può spesso portare ai nemici, che saranno distratti dagli alleati non morti del giocatore.

L’abilità passiva del Clown li rende semplicemente più difficili da notare per gli zombie, riducendo le distrazioni. Sono classi divertenti e interessanti come questa che fanno parte di ciò che rende Call of Duty Mobile così unico e divertente.

MEDICO

Il medico può essere un componente molto forte nelle squadre ma non sempre la scelta più praticabile, dato la massiccia presenza di elementi di guarigione sulla mappa. L’abilità della stazione medica guarisce il giocatore e i suoi compagni di squadra in un piccolo raggio per dieci secondi.

L’abilità passiva invece, riduce semplicemente del 25% il tempo di recupero dei compagni di squadra, permettendo in questo modo, una velocità di autoguarigione maggiore ma non essenziale. In generale, la mancanza di abilità offensive e le scarse utilità del medico non lo rendono molto competitivo. In una squadra numerosa però, c’è sempre spazio per un guaritore e quando è nelle mani di un giocatore di alto livello, questa classe è praticabile come qualsiasi altra presente nel gioco.

NINJA

Il Ninja è una tra le classi più difficili da utilizzare, ma risulta essere comunque molto gratificante. L’abilità Grappling Hook risulta essere come quella di Pathfinder in Apex Legends. Il giocatore lancia infatti un rampino, utile per degli spostamenti veloci durante la battaglia, o per arrivare sui tetti degli edifici e alle spalle dei nemici. Può essere inoltre potenziato tramite terminale a chip per aumentare le cariche da due a tre.

L’abilità passiva Dead Silence invece, impedisce ai nemici di sentire i passi del giocatore. In questo modo si riduce il campo in cui le icone dell’impronta dell’utente appaiono sulle mini mappe dei giocatori nemici. Se sapere dove sta andando il nemico è un potente vantaggio, nascondere le proprie tracce può essere molto utile per effettuare attacchi a sorpresa.

DIFENSORE

La classe difensore può risultare molto utile in diversi frangenti. Similare al personaggio di Gibraltar in Apex Legends, l’abilità Transform Shield mette un grande scudo davanti al giocatore per un lungo periodo di tempo e una ricarica di soli trenta secondi. L’unico inconveniente è che risulta essere molto visibile anche dalla distanza. Tuttavia, prima di essere attivato, il giocatore può vedere le dimensioni dello scudo quando viene dispiegato.

L’abilità passiva invece, fornisce una riduzione del 20% del danno da tutti i danni che non sono sparatorie. Questa abilità potrebbe essere migliore, ma è utile quando si tratta di granate o zombie mandati dalla classe Clown come visto poco sopra.

MECCANICO

Il meccanico risulta essere una classe estremamente forte (forse la più sbilanciata?). Il suo drone EMP può disabilitare abilità nemiche come Transform Shield e Sensor Dart, fornendo un vantaggio non poco rilevante alla squadra. Può essere facilmente abbattuto, ma può anche fornire informazioni sulla posizione dei nemici durante il suo volo.

L’abilità passiva permette al meccanico di vedere veicoli, trappole e attrezzature attraverso pareti fino a 80 metri. Può anche individuare l’equipaggiamento nemico, fornendo informazioni ancora più preziose. Il meccanico potrebbe essere definito come la classe più forte in Call of Duty Mobile.

Con tutte le classi sopra viste e la varietà di gameplay del nuovo Call of Duty Mobile, è chiaro come il gioco possa essere un forte concorrente di Fortnite e di qualsiasi altro battle royale mobile. Ricordiamo anche la nostra precedente guida sul come giocare con il controller o con mouse e tastiera.

Voi ci state giocando? Come trovate la nuova creazione Tencent Games e Timi Studio Group per iOS e Android? Vi state divertendo?