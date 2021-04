Call of Duty Mobile: il torneo ritorna, 2 milioni di dollari in palio

Call of Duty Mobile, incredibilmente, è un gioco che sta macinando un discreto successo tra i videogiocatori e appassionati del brand. Il titolo, scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android, ha superato i 300 milioni di download, con un solo anno di vita alle spalle, un traguardo a dir poco enorme che però vuole sempre migliorarsi mano a mano che si va avanti col tempo. Visto l’incredibile successo, Activision ha deciso di annunciare un nuovo torneo mondiale con in palio premi da oltre 2 milioni di dollari.

Presentato da Sony, il prossimo 3 giugno 2021, i migliori giocatori del titolo potranno scontrarsi per vincere tanti premi in-game oltre ad una parte del montepremi totale che si aggirerebbe, appunto, di oltre 2 milioni di dollari. La partecipazione all’edizione 2021 sarà aperta ai giocatori di tutto il mondo, con una qualificazione a fasi, condotta a livello regionale. Il nuovo smartphone Sony Xperia 1 III, sarà il dispositivo mobile ufficiale per il torneo offrendo ai partecipanti una resa grafica incredibile a 120FPS. Gli appassionati potranno seguire i loro utenti preferiti sul nuovo canale YouTube di Call of Duty: Mobile, potete seguire il sito cliccando questo indirizzo.

Mattt Lewis, Vice Presidente del reparto mobile di Activision ha voluto parlare di Call of Duty Mobile e di questa iniziativa aperta a tutti. “Ogni giorno, milioni di giocatori di Call of Duty: Mobile, si divertono giocando al nostro gioco, dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di aumentare il montepremi in palio e il numero di squadre che potranno qualificarsi, in modo da spingere i migliori giocatori a competere tra di loro”.

Insomma, se volete partecipare a questo incredibile torneo potete farlo competendo in tornei di qualificazione, accessibili solo in alcune nazioni. Ad oggi non ci sono novità a riguardo, per questo vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli a riguardo che verranno chiariti nei prossimi giorni.