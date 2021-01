Call of Duty Mobile: le novità della Stagione 1 New Order

Call of Duty Mobile, incredibilmente, è un gioco che sta macinando un discreto successo tra i videogiocatori e appassionati del brand. Il titolo, scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android, ha superato i 300 milioni di download, con un solo anno di vita alle spalle, un traguardo a dir poco enorme che però vuole sempre migliorarsi mano a mano che si va avanti col tempo. Activision lo sa, ed è per questo che in queste ore ha svelato tutte le novità in arrivo della Stagione 1 New Order.

La Stagione 1 New Order è pronta a fare il suo debutto durante l’ultima settimana di gennaio, ancora oggi il team non ha rivelato una data ufficiale. L’aggiornamento, oltre ad azzerare tutti i conteggi delle Stagioni precedenti, aggiungerà nuove mappe di gioco, tra cui una completamente inedita mai apparsa nell’universo di Call of Duty. Alcuni leak avrebbero confermato l’arrivo di Rebirth Island, già confermata per il battle royale free-to-play Warzone. Si aggiunge poi una nuova modalità chiamata Attack of the Undead 20, nel quale bisognerà cooperare contro orde di Zombie, modalità come questa sono tra le più amate dagli appassionati del franchise.

Immancabile, ovviamente, anche l’aggiunta di nuove armi. Call of Duty Mobile darà il benvenuto a due nuovi equipaggiamenti. Activision ha dichiarato che saranno un FAMAS e un SKS, ma non ci è dato sapere per ora quali di preciso. Infine, la Stagione New Order introdurrà nuovi doppiaggi, tra cui quello di Ghost. L’azienda americana consiglia di tenere d’occhio i suoi canali social in quanti questi non saranno le uniche novità.

Cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento? State giocando a Call of Duty Mobile? Fateci sapere le vostre impressioni con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il capitolo mobile della famosa saga videoludica.